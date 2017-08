Famosos matrimonios que todos envidian

Con la reciente separación de los actores Chris Pratt y Anna Faris, quedan pocas parejas de celebridades o famosos unidos y con una historia larga de amor

Sara y Freddie

Sarah Michelle Gellar conoció a su marido Freddie Prinze Jr., en la película de 1997 I know what you did last summer aunque su relación no se consolidó hasta años más tarde en la entrega de premios de la MTV, en la que asistieron como pareja.

Se comprometieron mientras rodaban juntos Scooby Doo y se casaron en México, el 1 de septiembre de 2002 en una ceremonia civil.

Ambos actores representan una generación exitosa de Hollywood.

Gellar y Prinze tienen una hija llamada Charlotte Grace Prinze, nacida el 19 de septiembre de 2009, y un hijo llamado Rocky James, nacido en 2012.

Tom y Rita

Tom Hanks y Rita Wilson cumplirán 30 años de casados. Hace tiempo, se habló de una supuesta separación, pero la pareja se mantiene unida.

Los dos son actores y productores, aunque Tom ha conseguido más fama por su carrera actoral.

La pareja es conocida por ser una de las más felices de Hollywood.

Los actores tienen dos hijos juntos: Chester y Truman. Además, el actor es padre de Colin y Elizabeth, nacidos de su anterior relación con la fallecida Samantha Lewes.

Gloria y Emilio

Con casi 30 años de matrimonio, Gloria y Emilio Estefan, han manifestado en varias entrevistas que la base de su éxito en el amor es el respeto y la comunicación.

Ante la frecuente ola de divorcios en el medio artístico, la pareja de empresarios, padres de dos hijos, sostiene sólida su relación que no sólo ha trascendido en el plano personal, sino también en lo profesional.

Eduardo y Bibi

En el mundo del espectáculo pocas parejas han destacado por su longevidad como la que forman Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo.

Los actores mexicanos, se casaron en 1994 y tuvieron 5 hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel. Ambos son actores, y mantienen sus proyectos sin que afecte en lo personal.

David y Victoria

David Beckham y Victoria Adams, se casaron en México en 1999 en una ceremonia pequeña con 29 invitados.

A pesar de su vida lujosa y sus horarios ocupados -ella es diseñadora y él deportista- tienen 4 hijos, y conforman uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico.

A su alrededor hay una serie de rumores, la mayoría predicen una ruptura, pero la pareja se ríe de los comentarios, y han logrado ser la envidia de muchos famosos.

Sarah y Matthew

La actriz de Sex and the city, Sarah Jessica Parker, y el actor Matthew Broderick están juntos desde 1997 y tienen tres hijos juntos.

Ambos son de bajo perfil aunque ella participa de numerosos eventos y él la suele acompañar.

Son, sin duda, otra de las parejas más estables de Hollywood.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick

Ambos protagonizan actualmente series de televisión y tienen una gran carrera como actores, Kevin Bacon y su esposa Kyra Sedgwick han estados casados por más de 20 años.

Pese a que Kevin tiene una fama de enamorado, la verdad ha logrado una estabilidad con Kyra.

Vicente y Cuquita

Con casi 55 años de casados, Vicente Fernández y Doña Cuquita Abarca han superado todo tipo de problemas, incluyendo infidelidades del Charro de Huentitán.

Ahora, la pareja disfruta la vida en su rancho Los Tres Potrillos, donde continuamente los visitan sus hijos y nietos.

Juanes y Karen

El cantante Juanes y su mujer, la actriz y modelo Karen Martínez, forman a día de hoy uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, demostrando que su amor ha sido capaz de superar toda clase de obstáculos y, sobre todo, la separación temporal que vivieron en 2007 cuando ya tenían a sus dos hijas mayores, Paloma (12) y Luna (10).