Financiamiento automotriz en México registró nivel histórico en primer semestre de 2017

En México, el financiamiento automotriz registró en el primer semestre del año su nivel más alto en la última década, al alcanzar 68.2% del total de ventas de vehículos ligeros en el país.

Según el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), de 743 mil 051 vehículos vendidos de enero a junio de 2017; 507 mil 117 fueron comercializados bajo algún esquema de crédito automotriz.

Durante igual periodo del año 2007, el financiamiento de vehículos alcanzó 66.4%, aunque la venta fue de sólo 345 mil 423 unidades, el nivel que se había reportado más alto para un primer semestre hasta el año 2017.

En el periodo de referencia se registraron 507 mil 117 colocaciones financiadas, lo que además representó un incremento de 7% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se alcanzaron 474 mil 151 unidades, equivalente a 32 mil 966 unidades más.

“Las cifras de este período están 47 % por encima de las registradas en 2007”, destacó el organismo.

En esta tarea, las financieras de marca ganaron terreno de enero-junio de este año, respecto a igual periodo de 2016, con la participación de 71.5% contra 70.9% anterior.

Refirió que el segundo lugar en la venta de vehículos financiados lo ocupa el sector bancario con 24.1% de participación, mientras el tercer lugar es para las empresas de autofinanciamiento con 4.4% del mercado.

De esta manera, los bancos disminuyeron su participación en 0.9 puntos porcentuales; las financieras la aumentaron 0.4 puntos y las empresas de autofinanciamiento se mantuvieron sin cambios.

No obstante, aparejada a la desaceleración en la venta de vehículos en el país, en junio de 2017, la colocación de crédito para la adquisición de automotores disminuyó 3.7% respecto a igual mes de 2016, la segunda en el año después de que en abril pasado se redujo 5.3%.

Al sexto mes de 2017, la financiera con mayor participación en el crédito automotriz fue NR Finance México (Nissan y Renault) con el 20.1%; GM Financial con 17.1% y Volkswagen Financial Services con 12.9%.

Las diez instituciones de financiamiento de mayor participación fueron NR Finance México; GM Financial; Volkswagen Financial Services; BBVA Bancomer; FC Financial (Sofom de Grupo Inbursa).

Además de Banorte; Toyota Financial Services; Scotiabank Inverlat; Ford Credit y Kia Finance, que en su conjunto representaron el 89.2% de las ventas.

