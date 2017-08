Trump amenaza a Corea del Norte con

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “fuego y furia” al gobierno de Corea del Norte en caso de continuar las amenazas contra la nación americana.

Las declaraciones ocurrieron en su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, durante una conferencia de prensa. Esta es la expresión más fuerte de un presidente estadounidense en contra del régimen de Pyongyang en la historia reciente.

Trump issues stern warning to North Korea, saying they could face "fire and fury like the world has never seen" https://t.co/sfyzT1kZUh

— CNN (@CNN) August 8, 2017