Investigación contra Rafa y Julión pudo iniciar desde administración Obama: Rubin

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico descartó que se trate de un tema político el listado que dio a conocer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el que vincula al futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, con un grupo criminal del narcotráfico, encabezado por un hombre llamado Raúl Flores Hernández.

“El Departamento del Tesoro ha venido produciendo ya por muchos años listados de personas que considera utilizan el sistema financiero de una forma no adecuado, en particular, lo que tenga que ver con el narcotráfico y el crimen organizado”, comentó el también aspirante a embajador de Estados Unidos en México.

En entrevista con Publimetro precisó que este tipo de investigaciones se realizan de manera exhaustiva, por lo que es probable que el tema haya comenzado a investigarse desde la administración del ex presidente Barack Obama.

“El departamento tiene a cargo esta particular tarea de detectar personas con operaciones irregulares o de origen ilícito y que tenga vínculos que considera ilegales, sean famosos o no y es porque es muy cuestionable de dónde están llegando esas operaciones. No es algo que sea de la nada, se llevan análisis exhaustivos, en ocasiones son investigaciones de años atrás sobre operaciones que se hacen de una forma ilícita y antes de que se publiquen los nombres se estudian para determinar que si son provenientes de algo ilegal”, señaló.

Aclaró también que los imputados no han sido acusados legalmente y que la emisión del listado es para advertir a empresas del sector financiero americano que no van a poder hacer operaciones con dichas personas.

