Olvidan a niño de 3 años en transporte escolar, murió tras 11 horas

Las autoridades de la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, presentarán cargos criminales contra una conductora de transporte escolar que olvidó dentro de una camioneta a un niño de tres años; el cual fue encontrado sin vida, informaron hoy medios locales.

La conductora recogió al niño en la casa de su abuela en la mañana del lunes. No se percató de que el menor todavía se hallaba en el interior del vehículo cuando dejó al resto de los niños en la entrada de la guardería infantil.

La mujer condujo la camioneta a otra ubicación de la ciudad, donde estacionó para el resto del día.

The loss of 3 year old Myles is a heartbreaking tragedy. @ChiefJohnMina implores all of us to use more caution. pic.twitter.com/glzGbEduBK

— Orlando Police (@OrlandoPolice) August 8, 2017