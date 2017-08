Realizan operativo tras presunto tiroteo en edificio público de Washington

Un operativo policial se realizó en la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) por la presunta presencia de un tirador

Los agentes cerraron y supervisaron los pisos de la dependencia; sin embargo, no se certificó la presencia de un tirador, ni de personas heridas.

El edificio se encuentra sobre la Avenida Pensilvania a unos cuantos metros del Hotel Trump de la capital estadounidense.

De acuerdo a testigos de la ABC News varios disparos fueron escuchados dentro de las instalaciones de la Agencia esta tarde, lo cual no fue confirmado por la policía.

A través de las redes sociales, la Agencia de Protección al Medio ambiente informó que los reportes por tiroteo fueron infundados y que el edifico se encuentra asegurado.

FPS reports that the gunshots at EPA's Headquarters were unfounded, there were no injuries and the building is secure.

— U.S. EPA (@EPA) August 9, 2017