Suspenden órdenes de aprehensión contra Duarte

Un juez federal suspendió este jueves de forma definitiva dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con el fin de no entorpecer el proceso original del ex mandatario.

La titular del Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, explicó que por los delitos que se le imputan al ex funcionario en Veracruz no puede ser privado de su libertad hasta que se resuelva el amparo de fondo.

“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se prive de su libertad personal a Javier Duarte de Ochoa”, indica la resolución firmada por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Fernando Román Cetina.

Dicha suspensión no implica la liberación de Duarte, pues el ex gobernador deberá permanecer interno en el Reclusorio Norte para enfrentar acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El juez de Control del Juzgado de Proceso de Xalapa tiene a partir de este jueves tres días para dar a conocer la fecha de la audiencia de vinculación a proceso.

La declaración del ex gobernador deberá tomarse desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido desde el 17 de julio, por lo que la comparecencia podría realizarse mediante videollamada.

