Emergencia en Charlottesville por enfrentamiento en marcha supremacista

La polémica marcha “Unir a la derecha” convocada por un grupo de blancos supremacistas en Charlottesville (Virginia) provocó hoy varios heridos por enfrentamientos con opositores y obligó a la declaración de estado de emergencia de seguridad por parte del gobernador, Terry McAuliffe.

Aunque el inicio de la marcha estaba previsto para el mediodía en el Emancipation Park, en el centro de la ciudad, minutos antes se produjeron ya los primeros choques violentos.

Las consignas lanzadas entre manifestantes, ataviados con banderas confederadas y escudos de protección; y los opositores, que acusan a los organizadores de ideología ultraderechista, rápidamente desembocaron en golpes y puñetazos.

Según la Policía de Charlottesville, los primeros enfrentamientos se saldaron con varios heridos, sin precisar la cifra exacta o su gravedad.

Jason Kessler, organizador de la marcha, subrayó en un comunicado que se trata de defender la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión y respaldar a “los grandes hombres blancos que están siendo difamados, calumniados y derribados en EE.UU.”.

Unidentified militia has arrived at #EmancipationPark ahead of the #Charlottesville rally with guns in tow. pic.twitter.com/zCLCBU78PF

— Craig Stanley (@_CraigStanley) August 12, 2017