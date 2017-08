Necesario regular fundaciones: Buscaglia

La vinculación de la Fundación Futbol y Corazón del jugador Rafael Márquez a una red de lavado de dinero al servicio del narcotraficante Raúl Flores Hernández, pone el foco en un elemento: la necesidad de iniciar un proceso que regule la creación de dichas organizaciones.

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia en Nueva York es muy común que las fundaciones se utilicen para lavar recursos de procedencia ilícita, por lo que es necesario, dijo, que antes de que se constituyan, sus recursos sean auditados.

“Se tiene que asegurar que las fundaciones estén sujetas a auditorías sistemáticas. Debe iniciarse un procedimiento regulatorio en el cual se exija que antes de que se constituya una fundación se asegure que existe una auditoría previa del origen de los capitales con los cuales se funda. Así como una auditoría de sus miembros, de su directorio. Tiene que existir un mecanismo preventivo antes de sancionar; no todo debe recaer en la materia penal”, puntualizó en entrevista con Publimetro.

A decir del especialista en lavado de dinero, las fundaciones pueden tener un propósito benéfico; sin embargo, eso no evita que la delincuencia organizada las utilice para fines ilícitos.

“En algunos casos de lavado donde se ha involucrando a actores, a figuras del mundo del entretenimiento o a futbolistas, éstas personas no saben que sus asesores financieros o que sus contadores han sido capturados”, señaló.

Edgardo Buscaglia comentó que en países como Uruguay e Italia se han creado mecanismos efectivos para evitar que las fundaciones operen con dinero ilícito.

Por ejemplo, detalló, realizan auditorías para determinar los antecedentes de las personas así como de los capitales.

“Es necesario realizar auditorías preventivas para que no se abran estas fundaciones como hongos, que es lo que ya sucedió en México. Y te vas a encontrar en el futuro incluso a universidades patito que andan dando vueltas por todo el país. Vas a encontrar que muchas de ellas también van a ser utilizadas como canales de lavado de dinero”, refirió.

Departamento del Tesoro señala, pero no investiga

El académico de la Universidad de Columbia expuso que existen múltiples casos en los que personas o empresas señaladas por el Departamento del Tesoro resultan ser inocentes pese haber sido ligadas a redes de lavado de dinero, por ello señaló, que en el caso de Márquez y Julión Álvarez es necesario que se abra una investigación que determine si son culpables o no.

“Tiene que haber una investigación que clarifique si hay o no material probatorio que llegue a la conclusión que el Departamento del Tesoro ha lanzado. El Departamento no aporta la evidencia de qué tan fuerte o no son esos vínculos que tiene Márquez con esta gente”, agregó.

No obstante, añadió Buscaglia, han existido casos en los cuales el Departamento del Tesoro ha nombrado a empresas agropecuarias ligadas a familiares de El Chapo Guzmán, pero éstas no han sido investigadas ni auditadas.

Cómo desarticular el lavado de dinero

¿Qué tan frecuente es que se utilicen las fundaciones para lavar dinero?

Es enormemente frecuente. Yo mismo cuando trabajaba para el Banco Mundial y cenaba con un ministro de justicia, este me proponía canalizar dinero del Banco Mundial a través de su fundación que era una tapadera. Son cosas que uno escucha y las rechaza, obviamente, pero es muy común establecer fundaciones.

Es por eso que yo insisto que para desarmar una red criminal el lavado de dinero es un canal de los cinco necesarios para desmantelar estas redes. El lavado de dinero es un tipo penal por lo tanto es muy costoso para el estado probar que se cometió el delito.

Los países que logran desmantelar las redes criminales de cientos de políticos, empresarios, sindicalistas, etc, como la está haciendo Brasil o como lo ha hecho Colombia , Italia, normalmente cuando se encuentran indicios de actividades ilícitas como el caso de la sanción del Departamento del Tesoro lo que hacen es abrir cinco investigaciones simultáneas y paralelas.

¿Cuáles son estas cinco investigaciones?

Una, es la investigación penal propiamente dicha que lleva cualquier fiscal, es decir, se identifican los bienes, ya sean instrumentos del delito, objetos del delito o productos del delito, esa es la investigación tradicional desde el Siglo XVII.

Después tienes la investigación financiera que está basada en insumos probatorios, ese segundo nivel de investigación se basa solamente en el sector financiero.

La tercera investigación la realizan países serios como Alemania o Estados Unidos que tienen a sus entidades federativas realizando la investigación patrimonial no financiera. Eso quiere decir identificar las tierras, los galpones de almacenamiento, las propiedades reales tangibles no financieras que muchas veces se escapan.

La cuarta investigación simultánea que se debería abrir es la penal–tributaria. Por último la investigación ligada a la extinción de dominio, que si bien no es una figura penal, es donde se te pide como ciudadano que compruebes que el origen tu propiedad la adquiriste lícitamente.

Esas cinco investigaciones hacen que tu desarmes redes criminales de cientos de políticos y empresarios, que es lo que hace Brasil, Uruguay y hasta Argentina ha comenzado hace un año.

