Ataque en París: auto embiste a multitud en pizzería, al menos un muerto

Una niña de ocho años murió y otras cinco personas resultaron heridas en París; esto, después de que un automóvil se estrelló en una pizzería llamada Cesanea. .

Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente. Según medios de comunicación, el conductor fue detenido

El vehículo era un BMW y se estrelló en Seine-et-Marne, cerca de París. La Gendarmería Nacional informó de una “operación en curso” en la zona.

Update: a girl killed, five wounded in the car incident in Seine-et-Marne, near #Paris. The nature of the incident still unclear pic.twitter.com/Sq5C01gAiY

— Guy Elster (@guyelster) August 14, 2017