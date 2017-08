Estamos listos para que Emilio Lozoya declare ante la PGR: Abogado

El abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró que es totalmente falso que su cliente haya recibido de la empresa brasileña Odebrecht, 10 millones de dólares de sobornos y dijo que no esta escondiéndose de nadie.

“Totalmente falsa. Él señor licenciado es absolutamente inocente y (todo lo que dicen estos testigos brasileños es falso) respecto a mi cliente. Lo demás yo no puedo opinar. Si Odebrecht es corrupta y los funcionarios son corruptos, eso ellos lo tendrían que probar. Nosotros probaremos que Emilio Lozoya no recibió ni un solo centavo de esos disque 10 millones de dólares que se dieron como soborno”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Javier Coello Trejo dijo que desde que esa información salió a la prensa, Emilio Lozoya se puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y ha pedido que su cliente sea citado para poderse defender.

“He tenido dos o tres reuniones con algunos funcionarios de la Procuradurías solicitando sea citado el señor para que se pueda defender y no esto quede en cosa mediática”.

El litigante aseguró que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba o por lo menos no la conocen, de que haya sido algún dinero depositado a la cuenta de Emilio Lozoya, quien no conoce a ninguno de los funcionarios que se mencionan en la revista Proceso.

“Él no tiene esas cuentas. Él tiene su declaración de salida como director de Pemex y de entrada como director de Pemex. Se puede verificar. No conozco las cuentas. No conocemos nada de información más que lo que nos dicen los reporteros y que sale en Reforma”.

Finalmente el abogado informó que este lunes entregarán a todos los medios el derecho a la réplica y dijo estar listos para declarar ante las autoridades

“Estamos listos para comparecer y en ese asunto, mi cliente es absolutamente inocente”.

Con información de Grupo Fórmula

TAMBIÉN PUEDES LEER

Caso Odebrecht será llevado hasta las últimas consecuencias: PGR