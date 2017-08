PGR cita a comparecer a Emilio Lozoya por caso Odebrecht

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, confirmó que su cliente comparecerá ante la Procuraduría General de la República (PGR) el próximo 17 de agosto por el caso Odebrecht.,

Coello informó en entrevista para Denise Maerker en el programa ‘Atando Cabos’ que Lozoya es inocente de las acusaciones que lo imputan de recibir más de 10 millones de pesos como soborno de la empresa brasileña Odebrecht.

Añadió que tiene la instrucción de preparar las demandas por daño moral y que hoy que se reúna con su cliente “se definirá si la demanda será contra los medios o personas”.

“No es delito grave, Lozoya no llegará amparado. No tenemos miedo de nada” aclaró el defensor del ex director de Pemex.