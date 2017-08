SAT destituye a administrador de aduanas por recibir sobornos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) destituyó a Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, por recibir sobornos de empresas importadoras de mercancía ‘pirata’, autos chocolate y tráfico de patentes para agentes aduanales.

Rigada Soto está implicado desde 2014 de ser parte de una red de tráfico de influencias entre jefes y agentes aduanales, jueces y legisladores priístas

Entre los políticos implicados en esa fecha se encontraban el legislador priísta por el Edomex Héctor Pedroza Jiménez; el diputado y ex líder del PRI en Mexicali Enrique Acosta Fregoso; el ex priista Elí Topete Robles, actual militante de Movimiento Ciudadano en Mexicali, e Hiram Rojas Hernández, ex director de enlace legislativo de la Comisión Especial de Aduanas de la Cámara de Diputados.

Ricardo Treviño Chapa, administrador general de Aduanas, ordenó una investigación, y Rigada fue destituido el miércoles de la semana pasada.

Según las indagatorias, el ex funcionario recibió hasta 3 millones de dólares de agentes aduanales y empresas importadoras para facilitar la importación de vehículos a México.

El modus operandi de Marcoflavio Rigada era el de cobrar altas cantidades con el argumento de que debía entregar dinero al titular de Aduanas, pero Ricardo Treviño lo descubrió y ordenó su cese.

De acuerdo con las quejas presentadas, agentes aduanales con el apoyo de funcionarios de Aduanas en San Luis Río Colorado han realizado importaciones de manera ilegal, modificando fracciones arancelarias y reportando supuesta importación de vegetales para evitar revisiones.

