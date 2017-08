Capacitación de policías indispensable para garantizar seguridad duradera: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en el municipio de Durango no ha habido ningún secuestro en lo que va del año y destacó que para que esta seguridad sea duradera es necesario capacitar a la policía y dotarla de los instrumentos necesarios para enfrentar a la delincuencia.

Al dar a conocer las Acciones en materia de prevención social de la violencia y fortalecimiento municipal en Durango, el funcionario federal aseveró que en todo el estado ha disminuido en 60 por ciento el número de homicidios y en 78 por ciento el de secuestros.

Osorio Chong precisó que de 2012 a la fecha se ha disminuido una cantidad importante de delitos en la entidad, pero “si solo se está pensando que es lograr este avance y después cruzarnos de brazos, estamos equivocados”.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que dentro de la pluralidad se puede actuar con corresponsabilidad, más allá de conflicto de intereses o de partido.

Ante las voces que señalan que el país vive situaciones complejas y difíciles en materia de seguridad, expuso: “sí, pero que hay ejemplos que pueden demostrar que cuando se actúa con transparencia, con responsabilidad, en unidad y corresponsabilidad, las cosas pueden ser diferentes”.

El Secretario de Gobernación también encabezó hoy aquí la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Durango.

Acompañado del gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro Torres, el Secretario Osorio Chong dijo que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se pondrán en marcha más 230 acciones en favor de los menores, 21 de la de las cuelas fueron propuestas por los menores de edad.

Este ordenamiento, señaló, obliga al Gobierno Federal a establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales para trabajar en favor de este sector de la población.

En la Ex Hacienda La Ferrería de Flores, el encargado de la política interior del país subrayó que es fundamental ver el futuro, comprometiéndonos en el presente, para poder responder a los retos del país.

El titular de esta dependencia indicó que es indispensable seguir trabajando coordinadamente, entre Federación, estados y municipios.

“La fórmula es la unidad, no destruyendo; hay que generar coordinación no enconos; la fórmula es sumar y no restar”, dijo.