Exigen asociaciones declaratoria de alerta de género en Tlaxcala

Pese a que el Gobierno federal se negó, en agosto de 2016, a decretar una alerta de género en Tlaxcala, las asociaciones civiles Colectivo Mujer y Utopía y Justicia Pro Persona, solicitaron por segunda ocasión la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en dicha entidad.

Esto porque de enero de 2016 a agosto de este año se han registrado alrededor de 35 desapariciones de mujeres.

Las cuales, advirtieron las organizaciones, están ligadas a redes de trata de personas que llegan a Puebla, la Ciudad de México e incluso a nivel internacional.

El objetivo, expusieron, es que tanto la Secretaría de Gobernación, la Conavin y el gobierno del estado elaboren y apliquen una estrategia focalizada para combatir la desaparición.

A decir de Pascual la solicitud de alerta de género contiene once peticiones, entre las cuales se plantea la creación de una Fiscalía Especializada en búsqueda de personas, así como un Modelo de Atención a Víctimas.

Además señaló que se exige al Comité Nacional de la Alerta Ámber realizar una evaluación de la aplicación de la alerta en Tlaxcala.

La solicitud de alerta fue suscrita por 40 organizaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La abogada Miriam Pascual señaló que hay incertidumbre sobre los casos de desapariciones de mujeres en la entidad debido a que no hay datos oficiales que reconozcan la problemática.

“El no tener datos no nos da acceso a la verdad ni acceso a la justicia, porque no obliga al gobierno a reconocer la problemática, hay una situación de maquillaje de cifras”, concluyó.