Tuit de Obama sobre Charlottesville es el mensaje con más me gusta de Twitter

Un tuit del expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) sobre la violencia racista del sábado pasado en Charlottesville (Virginia) se convirtió hoy en el mensaje con más me gusta de la historia de la red social Twitter.

El tuit de Obama, que utilizó una cita del nobel de la Paz Nelson Mandela acompañada de una foto suya con un grupo de niños de varias razas, alcanzó los 3.17 millones de me gusta y superó así a uno de la cantante Ariana Grande posterior al atentado en su concierto de Manchester (Reino Unido) en mayo, que tiene 2,70 millones.

Estos son los mensajes de Barack Obama

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017