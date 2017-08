Policía de Cataluña abate a 5 presuntos autores de nuevo ataque terrorista en Cambrils

La Policía de Cataluña informó que se desplegó un operativo en la localidad de Cambrils, en el que abatió a cinco presuntos autores de una nuevo ataque terrorista.

El operativo sucede después del atentado perpetrado por la tarde en La Rambla de Barcelona y que dejó como saldo a 13 muertos y más de 100 heridos, cuando una furgoneta arrolló a la multitud en esta zona turística de España.

A través de su cuenta de twitter, pidió a la población evitar la zona, o en el caso de residir ahí, quedarse en casa y mantenerse a salvo; además hizo un llamado a sólo seguir información de las cuentas oficiales y no difundir reportes falsos.

Según informaron Los Mossos a El Mundo los terroristas fueron sorprendidos por agentes de la corporación mientras portaban cinturones explosivos.

También advirtieron a los vecinos de Cambrils que se llevarían a cabo explosiones controladas para que no se alarmaran

Police operation in #Cambrils for possible terrorist attack. If you are now in #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe

— Mossos (@mossos) August 17, 2017