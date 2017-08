Trump condena ataque en Barcelona y pide ser 'duros y fuertes' contra el terrorismo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó hoy el atentado en Barcelona y ofreció ayuda a las autoridades del país en la investigación, al tiempo que pidió a los españoles ser “duros y fuertes” en la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno regional de Cataluña precisó recientemente que una persona murió y otras 32 resultaron heridas, diez de ellas graves, en el atentado terrorista en el centro de la ciudad y alertó de un posible aumento de las víctimas mortales.

Las autoridades buscan a dos personas como supuestos autores del atropello y se cree que uno de ellos se ha parapetado en un bar con un arma larga y el otro ha logrado huir.

Por su parte el ex presidente Barack Obama también se solidarizó con las víctimas del atentado y envió ánimos al pueblo español mediante su cuenta de Twitter.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo.

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2017