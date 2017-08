Reportan tiroteo dentro del Dolphin Mall en Miami

La noche de este sábado se ha reportado un tiroteo dentro de las instalaciones del Dolphin Mall ubicado en Miami, Florida.

A través de las redes sociales varios usuarios han publicado videos y fotografías donde se ven personas corriendo dentro del centro comercial.

El lugar fue evacuado después de las llegada de policías al lugar.

No hay informe de víctimas o personas arrestadas.

(En un momento más información)

Police responding to shooting at Dolphin Mall in Miami pic.twitter.com/4wknKJFqln

— Santi bel (@santibel9) August 20, 2017