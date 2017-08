Destructor de misiles estadounidense choca con buque mercante cerca de Singapur

El destructor de misiles guiados USS John S. McCain chocó con un buque mercante mientras estaba en marcha al este de Singapur y el Estrecho de Malaca.

La flota estadounidense informó que la colisión ocurrió mientras el barco estaba transitando a una visita rutinaria del puerto en Singapur.

Los informes iniciales indican que John S. McCain sufrió daños en su babor a popa, además que se pusieron en marcha esfuerzos de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales.

#USSJohnSMcCain involved in collision with a merchant vessel while east of the Strait of Malacca. Updates to follow. https://t.co/6bHUovT8eI pic.twitter.com/EVcYjHwXah

— 7th Fleet (@US7thFleet) August 20, 2017