Se incrementan en CDMX los corredores de prostitución

Con la promesa de asignar espacios autorizados y regular a cientos de trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios de forma voluntaria en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino lanzó en 2014 un proyecto para ordenar a este sector de la población.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó, ya que en tres años apenas 170 sexoservidoras lograron obtener un permiso para laborar de forma oficial, de acuerdo a cifras de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la capital del país.

La medida, en esencia, tenía el objetivo de darles el estatus de trabajadoras no asalariadas y otorgarles un permiso para ofrecer sus servicios en diez colonias como el Centro, Guerrero, Obrera, San Rafael, Tabacalera, Hipódromo Condesa, Portales, Tránsito, y por último, avenida Tlalpan.

Pero la propuesta no tuvo los alcances suficientes, ya que más de 70 mil trabajadoras continúan con sus actividades de manera clandestina, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza.

De acuerdo con datos obtenidos por Publimetro vía transparencia, de 2014 a 2017 se han entregado 170 credenciales para ofrecer este servicio; sin embargo, 77 de los plásticos no fueron recogidos por sus solicitantes y 14 más se encontraban en trámite hasta el primer semestre de este año.

Por si fuera poco, los corredores de prostitución se duplicaron en varias zonas de la capital, según un estudio de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), el cual revela que existen cinco nuevos sitios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México.

A esto se le suma un diagnóstico de la organización Brigada Callejera −que es integrada por sexoservidoras y personas transgénero− que concluye que la prostitución se incrementó en los últimos tres años.

Lugares como las inmediaciones de las estaciones La Raza, Rosario y Aquiles Serdán, en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, es donde se observó un alza del número de mujeres que se dedican a esta actividad.

Publimetro realizó un recorrido por estos sitios y constató la presencia de varias trabajadoras sexuales apostadas en esquinas de hoteles y a unas cuadras de ambas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En la estación La Raza se contabilizaron 15 sexoservidoras, las cuales llegan a trabajar hasta 15 horas para pagar la “cuota” que les exige su padrote.

A una de ellas se le preguntó si contaba con la credencial que expide la Secretaría del Trabajo local y la respuesta fue “no”.

“No me hace falta, no quiero estar registrada de esa forma, son muy pocas compañeras que tienen la credencial y eso no impidió que se las llevarán en un operativo y les sacaran una lana”, soltó Miriam, quien se hace llamar así desde hace 10 años cuando se comenzó en este oficio.

Regulación, arma

de doble filo

Para Mónica Soto Elízaga, integrante de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente (CASP), la regulación del trabajo sexual sería un arma de doble filo, pues considera que con esto se fomentaría la explotación sexual.

En tanto, la directora de CATWLAC, Teresa Ulloa Ziárriz, aseguró que el reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual no es otra cosa más que la precarización del trabajo.

Como una medida emergente para frenar la trata de personas y el crecimiento de la prostitución en la Ciudad de México, el PRI en la Asamblea Legislativa (ALDF) propuso una iniciativa para establecer “zonas de tolerancia” con el objetivo de trazar áreas destinadas para ejercer este trabajo.

No obstante, al igual que la credencialización de las trabajadoras sexuales, la propuesta quedó solamente en buenos deseos, ya que el órgano legislativo no volvió a tocar el tema al respecto.

Esto, a pesar de los distintos pronunciamientos de este sector a principio de este año.

Sitios de mayor

influencia

Según datos de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, los lugares que presentaron mayor número de solicitudes para laborar fueron Anillo de Circunvalación, Sullivan, Puente de Alvarado, San Fernando y avenida Tlalpan, en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Con una cifra menor se ubicaron Plaza Loreto, Pino Suárez, Mixcalco, Manuel Doblado, Isabel La Católica, Justo Sierra y Calzada de Tlalpan.

