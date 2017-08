Astronauta mexicano José Hernández explica cómo ver el eclipse correctamente

¿Cómo ver el eclipse solar de hoy de manera correcta? José Hernández, el más reciente astronauta mexicano explica cómo hacerlo de manera sencilla, gratuita y segura.

El astronauta mexicano, quien viajó a la Estación Espacial Internacional en el año 2009, mostró un dispositivo fácil de realizar. Solamente se necesita una caja de zapatos y un tubo de papel higiénico; además de papel aluminio.

Aquí la recomendación de José Hernández, publicado directamente en su cuenta de Twitter.

El eclipse podrá ser visto a lo largo de una franja de más de 110 kilómetros de ancho que atraviesa Estados Unidos desde la costa del Pacífico a la del Atlántico, partiendo de Oregón a Carolina del Sur, en la que la Luna cubrirá completamente el disco visible del Sol.

Dependiendo de la ubicación, los espectadores podrán experimentar este fenómeno natural durante un máximo de 2 minutos y 40 segundos, y el acontecimiento tardará una hora y media en recorrer el cielo desde la costa del Pacífico.

Sin embargo, desde el momento en que la luna empiece a ocultar el sol, hasta que este se vea limpio por completo, transcurrirán unas tres horas.

Fuera de esa franja de más de cien kilómetros de ancho, los estadounidenses no verán el eclipse total por completo pero sí en un alto porcentaje, cuanto su localización sea más cercana a esa franja.

Today’s the day for #Eclipse2017! Tune in to our live coverage noon – 4pm ET for unique views, NASA experts & more! https://t.co/cOKssiDCAy pic.twitter.com/xiyyFB2yGf

— NASA (@NASA) August 21, 2017