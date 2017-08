Donald Trump hizo lo único que NO se recomendó hacer en el eclipse

El presidente Donald Trump protagonizó una de los momentos más comentados durante el eclipse total de Sol de este 21 de agosto. Rompió la única regla y advertencia de los científicos: no ver directamente al cielo sin la ayuda de lentes especiales.

Los hechos ocurrieron mientras la familia presidencial observaba el conocido como “Gran Eclipse Americano”, ya que atravesó la mayor parte del territorio estadounidense.

Aunque al inicio Donald Trump y Melania salieron a uno de los balcones de la Casa Blanca con lentes especiales, brindados por la NASA, en un momento ambos se quitaron la protección y miraron al cielo.

Donald Trump doing the most Donald Trump thing possible during the eclipse… #SolarEclipse17 pic.twitter.com/9mura5xRM2 — Sam Jones (@SamJonesMCR) August 21, 2017

Traducción: Donald Trump haciendo lo más ‘Donald Trump’ posible

Scientists: Don't look at the sun during the eclipse. Trump: pic.twitter.com/yA78uNVbGz — Dani Deahl (@danideahl) August 21, 2017

Científicos: No miren directamente al sol

My stuffed tardigrade is better at watching the #eclipse than Trump. pic.twitter.com/Ia5rWJ5eNJ — Sara Reardon (@Sara_Reardon) August 21, 2017

Traducción: Mi peluche tardígrado es mejor que Trump

Trump looking at the eclipse like pic.twitter.com/Ps3A6OkjQJ — Parker Molloy (@ParkerMolloy) August 21, 2017

Traducción: Trump mirando directamente al eclipse

¿Por qué usar protección especial para ver un eclipse?

El uso de gafas oscuras especiales es imprescindible a fin de observar sin peligro un fenómeno como el que este lunes recorrió de costa a costa a Estados Unidos, el primero en 99 años.

Por ningún motivo se debe ver el eclipse sin gafas especiales u otros filtros certificados, salvo durante el lapso de más o menos dos minutos en el que la luna tapa completamente el sol y el eclipse alcanza su totalidad.

Este es el único momento en que es posible observar el eclipse a simple vista sin protección.

¿Qué sucede si se mira directamente al sol? Prácticamente se quema la retina, un tejido delicado y sensible a la luz que se encuentra en el fondo del ojo.

La radiación solar puede matar las células de la retina. Una persona afectada advertirá la magnitud del daño a su retina hasta después de varias horas.

Ver directamente el sol unos cuantos segundos es suficiente para dañar la retina. A diferencia de las quemaduras de piel, las de retina no se sienten y el daño puede ser temporal o permanente.

Las gafas oscuras ordinarias no sirven para ver un eclipse.

Las gafas certificadas para eclipse o los visores de mano son imprescindibles para observarlo directamente. No hay que usar gafas para eclipse que tengan filtros arrugados, rayados o gastados.

Si cualquier luz pasa por los filtros de esos visores hay que desecharlos y conseguir unos nuevos.