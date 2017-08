Más de 8 millones de menores en riesgo por despenalización de venta de alcohol en el Edomex

En el Estado de México, cerca de ocho millones de niños y adolescentes está en riesgo, luego de la despenalización de la venta de alcohol a menores de edad en el Congreso local.

El tema cobra relevancia ya que según estadísticas de la Secretaría de Salud, los jóvenes mexicanos comienzan el consumo de alcohol a los 12 años, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Edomex concentra el mayor número de jóvenes menores de edad en el país.

Tan sólo la población de entre 12 y 15 años alcanza los siete millones 902 mil 142 niños, esto, de acuerdo a cifras del segundo trimestre del 2017 de dicho instituto.

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) señala que en el país cinco millones de habitantes menores de edad han probado bebidas alcohólicas y millón y medio de ellos han consumido más de cinco copas por ocasión.

Para Mariana Gutierrez, doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existe un riesgo es latente de un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se relaciona con la impulsividad y esto puede traer mayor dificultad en las relaciones sociales y familiares de los jóvenes.

“Lo que vemos es que se disparará el consumo y esto provocará problemas conductuales importantes que van desde el incremento de la delincuencia, la deserción escolar, problemas familiares y sociales a todos niveles. Este tema nos impacta a todos”, aseguró.

Incluso comentó que el alcohol desinhibe a las personas, lo que puede traer consigo conductas sexuales riesgosas derivando en relaciones sexuales sin protección, elevando los embarazos no deseados a edades tempranas y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

La aprobación

El pleno del Congreso del Estado de México aprobó recientemente castigar con multas administrativas la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, bajo el argumento de eliminar la corrupción en materia de verificación de establecimientos que tienen venta de estas bebidas.

La propuesta se analizó en fast track y con 39 votos a favor de diputados del PRI, Encuentro Social y Nueva Alianza y comprendió también que cada cinco años se refrende la licencia de venta de bebidas alcohólicas; así como la renovación anual.

Se deroga el artículo 148 bis del Código Penal mexiquense que establece penas de tres a seis años de prisión y de 500 a dos mil días de multa a quienes expendan bebidas alcohólicas sin licencia de funcionamiento y establecen sólo sanciones administrativas.

Además se derogó la ley seca en jornadas electores y sustituyó sanciones penales por administrativas en el tema.

Las reacciones

Diputados del PAN y otras bancadas que rechazaron la propuesta adelantaron que presentarán una controversia constitucional ante la medida, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien eche atrás el tema.

Algunos actores de la industria de bebidas alcohólicas se pronunciaron también en contra de acatar las disposiciones, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANICAC) celebró la decisión al considerar que se acabará con los actos de corrupción por parte de las autoridades.

La complicación

La nueva medida traerá también complicaciones con el consumo de alcohol entre población de la Ciudad de México, pues diversas demarcaciones tienen colindancia con el Edomex, tal es el caso de Gustavo. A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa.

De acuerdo con la diputada local de Encuentro Social, Abril Yannette Trujillo Vázquez la medida aprobada por sus homólogos en aquella entidad significa no sólo un retroceso sino un grave error que vulnera el estado de niños y adolescentes.

“Los niños y los adolescentes empiezan a ligar los vicios. Primero el cigarro, luego el vino y finalmente la droga. Lo más triste es que cuando en la CDMX se ha puesto orden se continua con el efecto cucaracha para las zonas limítrofes, es una corrupción total”. comentó

El blindaje en la CDMX

La también secretaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dijo que presentará un punto de acuerdo para “blindar” el tema y evitar que se replique en la ciudad.

“Debemos cuidar a nuestros niños y evitar que se contaminen nuestros diputados con estas iniciativas que no aportan y como mi bandera son los niños y adolescentes, voy a proponer que estos casos no se repliquen en la capital”, adelantó en entrevista con Publimetro.

La opacidad

El tema fue discutido y aprobado por los diputados de la entidad el jueves 10 de agosto, no obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer abiertamente el respectivo dictamen y en la página oficial del Congreso no se tiene acceso.

En la Gaceta del Estado tampoco se han publicado las respectivas modificaciones entre las que se incluye el Código Penal, el Código Electoral y de Procedimientos Administrativos, así como algunas derogación de disposiciones administrativas.

Consumo de alcohol en menores de edad

29.4% por curiosidad

13.5% invitación de amigos

12.4% experimentación

10% problemas familiares

9.4% influencia de amigos

4.1% la aceptación del grupo

2.9% invitación de familiares

2.4% depresión

Bullets:

•México ocupa el décimo lugar en consumo de alcohol a nivel Latino America.

•Las mujeres son más propensas a desarrollar la dependencia.

•Una bebida alcohólica estándar contiene entre 12 y 15 gramos de alcohol.

•Según la OMS un consumo excesivo de alcohol es de 40 gramos para la mujer y 60 en los hombres.

•El consumo de alcohol se liga a más de 200 enfermedades, provocando a nivel mundial aproximadamente 303 millones de muertes al año.

Cifras

39 votos a favor

31 en contra

