Pareja en Estados Unidos le pone 'Eclipse' de nombre a su recién nacida

Una pareja de Carolina del Sur nombró a su bebé “Eclipse” por el evento cósmico que cautivó a millones de estadounidenses el lunes.

Freedom Eubanks contó al periódico The Greenville News que temía que los dolores de parto que sintió el lunes fueran otra falsa alarma, pero las contracciones se fueron haciendo más fuertes y supo que su bebé venía en camino. Su única preocupación fue si su bebé iba a nacer ese mismo día o el martes.

As the country marveled at the sight of #SolarEclipse2017, a baby was born. Naturally, her parents named her Eclipse https://t.co/qM6MgiCLXg pic.twitter.com/nQPZBfZYZX

— CNN (@CNN) August 22, 2017