Sobrecargo que denunció acoso sexual renuncia a la aerolínea

La sobrecargo de Interjet que denunció ser víctima de acoso sexual por parte de un capitán, Karen Isabel Rodríguez Otero, informó que terminó su relación laborar con la aerolínea.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Facebook, la mujer informó que la empresa la liquidó conforme a la ley y reconoció la apertura de ésta para cerrar esta etapa.

“Se me liquidó estrictamente conforme a la ley, no más no menos. Puedo decir que reconozco la apertura de la empresa para el cierre de esta etapa”, destacó.