Su violador 'se enamoró' de ella y ahora la acosa en redes sociales

El día de ayer martes se dio a conocer el caso de Laura, una joven que fue violada en una residencia en Santa Fe, por un hombre que le había ofrecido trabajo de niñera y limpiando la casa; hoy las cosas cambian y la historia da un giro de 360 grados al darse a conocer que su violador la busca pues supuestamente se enamoró de ella.

En esta semana, Laura recibió este tipo de mensajes a su celular: “No he dejado de pensar en ti ni un instante”.

Dichos mensajes hacen pensar que se trata de un hombre que acaba de conocer, pero la realidad es que esos mensajes provienen de la persona que la violó.

Tiempo después de que Laura entablara la demanda en contra de su violador los mensajes no dejaron de llegar.

“Hola, cómo estás, nena, espero no molestar. Me gustaría saber si te puedo llamar. No he dejado de pensar en ti ni un instante.

“Haría lo que fuera por volverte a ver. Te pondría tus recargas mensualmente si tú me lo permites, con tal de tener comunicación contigo.

“Estoy a tu disposición, haría lo que sea que tú me pidas, espero no te molestes. Dame la oportunidad de tratarte, solo quiero una oportunidad, no me la niegues, te lo suplico”, se leía en los mensajes.