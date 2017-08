Morena revelará este jueves resultado de su sondeo en la CDMX

Este jueves, el partido Movimiento Regeneración Nacional(Morena), va dar a conocer el resultado de sus sondeo realizado en la CDMX donde Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Mario Delgado y Ricardo Monreal se perfilan como los favoritos para ser el candidato del partido de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en 2018 para elegir al próximo jefe de gobierno de la capital.

Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, explicó que el candidato será elegido mediante la encuesta realizada por un comité de Morena

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Batres afirmó que se atenderá el resultado que se dé a conocer en la noche y que si no le favorece cerrará filas con el partido.

En el mismo espacio, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo sentirse tranquilo, pues consideró que va bien en las encuestas que se han realizado en torno a la preferencia electoral, sin embargo, reiteró el compromiso de cerrar filas al interior del partido aunque no sea el abanderado para la capital del país.

Por su parte, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su partido no hay ni imposición ni dedazo, así como que cerrará filas con sus compañeros sin importar el resultado de la encuesta a través de la cual saldrá su abanderado.

“Vamos a esperar a la encuesta, no comamos ansias. No hay imposición en Morena, no hay dedazo en Morena; lo que hay es una encuesta que está establecida en los estatutos”, señaló la delegada en Tlalpan.Afirmó que respetará el resultado, debido a que no “es un asunto personal”, pues “la ciudad está mal y el país está muy mal”.