Donald Trump 'eclipsa' a Barack Obama en Twitter

Una vez más, Donald Trump está dando de qué hablar con su cuenta de Twitter. Esta mañana retuiteó un meme, en donde se muestra su figura encima de la del ex presidente Obama, titulado “El mejor eclipse”.

Esto ocurrió en medio de una serie de tuits, donde Trump despotrica contra Mitch McConell y Paul Ryan, líderes del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, por no lograr la aprobación de su plan de salud, que derogaría a Obamacare.

Además, Trump también hizo referencia a las críticas en medios de comunicación sobre sus recientes discursos, donde pareciera contradecirse.

..(enthusiastic, dynamic and fun) and the American Legion – V.A. (respectful and strong). Too bad the Dems have no one who can change tones!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2017