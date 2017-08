Trump da 6 meses al Pentágono para efectuar prohibición a transexuales

El presidente Donald Trump dará al Pentágono seis meses para que se ejecute su decisión de prohibir a los transexuales servir en las Fuerzas Armadas , informaron hoy medios locales.

La Casa Blanca está preparando las directrices que enviará en los próximos días al Pentágono, abriendo así el periodo de seis meses para implementarlas.

Directrices en mano, el jefe del Pentágono, James Mattis, tendrá que expulsar de las Fuerzas Armadas a los uniformados transexuales que no puedan desplegarse en zonas de guerra o participar en misiones de larga duración.

Trump anunció a finales de julio su decisión de prohibir que los transexuales sirvan “en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas estadounidenses tras haber consultado, según aseguró, con sus “generales y expertos militares”.

“Nuestras Fuerzas Armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los tránsgenero”, argumentó Trump en un anuncio en su cuenta de Twitter.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Apertura del Pentágono a transexuales, parte del legado de Obama

Un grupo de militares transexuales interpuso una demanda contra la decisión de Trump en un tribunal de Washington después del anuncio.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses quedaron abiertas “con efecto inmediato” a los transexuales en junio de 2016 por decisión del expresidente Barack Obama, aunque su reclutamiento debía empezar en enero de 2018.

El número de transexuales que sirven en las Fuerzas Armadas oscilaba en 2016 entre mil 300 y seis mil 600 dentro de un total de 1.3 millones de integrantes del cuerpo militar, de acuerdo con un estudio encargado por el Pentágono.

Pentágono no aplicará prohibición de Trump a transexuales hasta nueva orden