Hombre ataca a policías con un cuchillo afuera del Palacio de Buckingham

Al menos dos policías resultaron con heridas menores este 25 de agosto, tras ser atacados por un hombre con una espada en The Mall, a las afueras del Palacio de Buckingham, en Londres, Inglaterra.

Los hechos ocurrieron a las 20:35 hora local, cuando una persona, de quien no se proporcionaron detalles, atacó a los oficiales. Mientras sometían al sospechoso, dos oficiales resultaron con heridas menores.

Los servicios médicos llegaron a la escena para atender a los heridos, quienes no necesitaron hospitalización. No se reportaron otros heridos, informó la Policía Metropolitana de Londres.

Los hechos ocurren ocho días después del atentado terrorista en Las Ramblas, Barcelona, y una serie de ataques en Europa que fueron adjudicados por el grupo terrorista Estado Islámico.

Londres ha sido sede de otros atentados terroristas del mismo grupo, como el atropellamiento masivo en Westminster, el pasado 22 de marzo. Se reportaron cinco personas muertas y cerca de 50 heridos. El perpetrador fue abatido.

Los oficiales permanecen en escena y las investigaciones están en curso.

