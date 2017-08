Dimite Sebastian Gorka, asesor de Seguridad Nacional de Trump

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, dijo a The Associated Press que ha renunciado a su cargo.

No obstante, un funcionario de la presidencia dijo que Gorka no renunció pero que “ya no trabaja en la Casa Blanca”.

Dicho funcionario no estaba autorizado a discutir el tema públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Gorka se negó a decir las razones por las que dejó la Casa Blanca, pero hizo mención de los extractos de su carta de renuncia que fueron publicados la noche del viernes por el portal The Federalist.

El ex funcionario escribió que “los individuos que personificaban y representaban las políticas que harían a Estados Unidos grande de nuevo han sido paliados internamente, removidos sistemáticamente o socavados en los últimos meses”.

Su salida se da una semana después que el estratega Steve Bannon dejó también la Casa Blanca.

