PES invita oficialmente a Cuauhtémoc Blanco para ser candidato a Gobernador por Morelos

En el marco del tercer aniversario del Partido Encuentro Social, su presidente Hugo Eric Flores oficializó la invitación a Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, para ser candidato a gobernador de Morelos.

“Si me candidatea el PES con muchísimo gusto, yo estoy en la mejor disposición, cómo te lo dije, sí voy. Hasta las últimas consecuencias a donde tope; yo no me voy a quedar con los brazos cruzados con esas injusticias que me han hecho, no se vale y contra todos, voy con diputados, contra todo mundo que le ha hecho daño a Cuernavaca”, comentó Blanco en el cónclave del PES.

