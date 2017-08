Godzilla y Agente 007 ‘destruyen’ 10 mil comercios

La industria cinematográfica mantiene la mira en la Ciudad de México, tanto así, que proyectará otro de sus best seller en el Centro Histórico: Godzilla: King of The Monsters.

Sin embargo, el rodaje tuvo un efecto colateral: obligó al cierre de vialidades, calles y centros de trabajo en el primer cuadro de la capital del país, lo que significó pérdidas millonarias a cientos de trabajadores y locatarios de la zona. Por cuatro días consecutivos, más de 700 extras contratados para la película maniobraron por la Plaza Santo Domingo y 10 calles más del sitio turístico, donde pusieron en jaque a decenas de unidades de negocio.

De acuerdo con el documento denominado Afectación por la grabación de la película Godzilla −texto elaborado por el gobierno capitalino− 640 negocios tuvieron afectaciones de forma directa e indirecta durante la filmación estadounidense.

Una cifra que se queda corta comparada a un censo de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), quien reveló que el número de daños en sus actividades mercantiles podría ascender hasta los cuatro mil comercios en el Centro Histórico.

A diferencia del rodaje del Agente 007 en 2015, las escenas del monstruo japonés en la ciudad tendrán una duración de cinco minutos en todo el filme estadounidense; tres minutos más de los que tuvo James bond en la ciudad con Spectre.

En ese entonces la película de Bond generó un severo daño a las finanzas de seis mil 627 negocios que superaron los 376 millones de pesos, de acuerdo a datos oficiales de la administración local.

Y, aunque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a indemnizar a los locatarios y dueños de los centros de trabajo donde se realizaron los cierres y cortes, cientos de ellos no han recibido ningún tipo de ayuda económica, a casi tres años de la producción norteamericana.

Por ello, la historia parece repetirse, ya que cientos de comerciantes tampoco recibirán ningún tipo de apoyo, luego de que finalizaran las grabaciones esta semana, por razones burocráticas, cuestiones de censo y algunos casos para evitar perder el tiempo.

Como una medida de compensación y resarcir los daños que hubiera podido generar el filme, la Canacope ofrecerá desde tres mil 500 a cinco mil pesos a cada uno de los afectados por el rodaje de Godzila, aunque no especificó si este monto se brindará a los más de seis mil comerciantes.

Durante la producción del personaje japonés se utilizaron la calle Academia, Guatemala y Soledad, además de Correo Mayor hasta Jesús María. En un segundo trazo, también fueron utilizadas República de Cuba, Luis González Obregón, Belisario Domínguez hasta República de Argentina.

En el limbo

Publimetro realizó un recorrido por las calles Moneda, Guatemala y la Plaza Santo Domingo, donde propietarios de varios centros de trabajo afirmaron que tuvieron una merma económica en sus ingresos durante los días que duró el rodaje.

“Nos afecta en todos los sentidos, desde la entrada de los proveedores hasta los clientes que deciden comprar en otro lugar cada vez que nos cierran, ya sea por una marcha hasta por una película como ésta”, acusó Martha Medina, propietaria de un puesto de banderas y chalecos en Moneda.

Mientras que Claudia González, quien opera un local de fotografía, aseguró que sus ventas se redujeron considerablemente desde el inicio de Godzilla. La comerciante recibió en 2015 una compensación económica por parte del Gobierno local de dos mil 250 pesos; sin embargo, aseguró que las pérdidas en su negocio fueron superiores a los 100 mil pesos en aquel entonces.

Ahora, calcula que dejó de percibir alrededor de 10 mil pesos, tras los distintos cortes a la circulación y cierres de calles en la zona, pese a ello, esta vez no solicitará ninguna indemnización, ya que busca ahorrarse el coraje y el tiempo.

“Los beneficios en turismo y más ventas quizá sean para el señor Mancera, porque nosotros seguimos perdiendo cada vez que se presentan este tipo de cosas”, externó la trabajadora.

No garantizan derrama económica

Aunque la administración capitalina ha dicho una y otra vez que este tipo de rodajes en la ciudad generan numerosos beneficios a nivel nacional e internacional, la realidad es que los números dicen lo contrario.

Durante la estancia del agente secreto más famoso del mundo la derrama económica fue tan sólo de 444 mil 221 pesos al Gobierno de la Ciudad de México. Mientras que el mítico monstruo de Japón apenas generará 300 mil pesos, por concepto de pagos de calles, y vialidades cerradas.

Dato:

5 mil pesos podrán recibir como máximo los comerciantes que tuvieron afectaciones por el filme de Godzilla. 2 mil trabajadores tuvieron reducciones en sus ventas durante el rodaje de Spectre y Godzilla en el Centro Histórico. 376 millones fue la merma económica en centros de trabajo durante el filme de James Bond en 2015.

Tiendas de fotografía, de ropa, centros de bisutería y restaurantes fueron los negocios más afectados durante el filme de Godzilla.

Plaza Santo Domingo, Moneda, Donceles y República de Cuba, fueron las calles donde los locales sufrieron mayor merma económica.

