Independientes ven ganado el poniente de la CDMX

El poniente de la Ciudad de México podría ser la puerta de entrada a cargos de representación popular para los aspirantes independientes en las próximas elecciones.

Así lo consideró en entrevista con Publimetro el empresario farmacéutico Xavier González Zirión, quien busca llegar a la Jefatura de Gobierno desde el colectivo Podemos Juntos CDMX.

El también sobrino del Dr. Simi admitió que su proyecto puede tener mayor aceptación en el poniente que en otras zonas dominadas por estructuras de partidos políticos, como el oriente.

Las delegaciones que podrían ganar, detalló, son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, y algunos distritos en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Nos van a dejar una situación complicadísima en materia de seguridad, donde las drogas están a la vuelta de la esquina de todas las colonias. Los cárteles están en todos lados y eso genera delincuencia”.

Hoy el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) controla dos de esas delegaciones, el Revolucionario Institucional (PRI) dos, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dos y Acción Nacional (PAN) una.

En Podemos Juntos CDMX también están ex delegados que buscarán llegar ahora a las primeras alcaldías, pero por sin partido.

Se trata de Demetrio Sodi, quien fue delegado en Miguel Hidalgo por el PAN y de Ricardo Pascoe, quien gobernó Benito Juárez por el PRD; ambos quieren repetir el cargo.

Partidos, un lastre

Para Xavier González, quien en 2012 contendió por el PRI en busca de la delegación Miguel Hidalgo, los partidos impiden que se detone un cambio en la Ciudad de México.

“No podemos llegar al potencial que pudiéramos tener por ese lastre tan tremendo que son los partidos políticos y la corrupción que emana de ellos”, dijo.

Criticó que los intereses partidistas han provocado un vacío en los electores que ya no se inclinan por el mejor candidato, sino por el “menos peor”.

En ese sentido acusó que aunque Morena es el rival a vencer en 2018, representan “más de los mismos”, pues en las filas de ese partido hay ex militantes del PRD y otros grupos políticos.

Nosotros no estamos contra una organización en particular, estamos en contra de los contubernios, de los malos actos, de la corrupción y los intereses que se van creando en los partidos políticos”.

Esto hace que en los gobiernos se tengan que pagar cuotas partidistas con cargos públicos, sin que se trate de personas que sean expertos o profesionales en el área que fueron designadas.

Mancero en la CDMX

Como parte de lo anterior puso como ejemplo la decisión de Miguel Ángel Mancera de colocar en la Secretaría de Movilidad al perredista Héctor Serrano.

“Yo no puedo llegar a gobernar en 2018 y usar la misma estructura que los partidos. No puedo poner, por ejemplo en la Secretaría de Movilidad, a una persona que no es un profesional en la materia, sino que es profesional en acarrear votos”, acusó.

Sobre el gobierno de Mancera dijo que no puede calificarlo, pues “a un niño que no va a la escuela no se le puede poner calificación, no gobernó, pasaron cinco años y la Ciudad se deterioró”.

“Vamos a llamarle como lo que es: Mancero, no ha hecho absolutamente nada en beneficio de los ciudadanos”, enfatizó.

Finalmente criticó que aunque Mancera no milite en el PRD, sí opera para éste partido por el cual llegó al cargo que hoy ocupa y, por pagar cuotas partidistas, no se lograron los resultados esperados.

Cinco prioridades independientes