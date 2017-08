Trump viajará a Texas para atender emergencia por tormenta tropical Harvey

El presidente de EEUU, Donald Trump, presumió hoy de su respuesta ante el potente huracán Harvey, ahora convertido en tormenta tropical, y aseguró que visitará las zonas afectadas en Texas lo antes posible.

El presidente lanzó varios mensajes en Twitter para alabar “el gran talento” del personal gubernamental, de los servicios de emergencia y de las autoridades locales ante el “peor” huracán que muchos han visto en Estados Unidos y que está considerado como el más potente en golpear el país desde 2005.

El huracán Harvey es el primer desastre natural al que se enfrenta Trump y, por ello, muchos analistas están atentos a su respuesta para evaluar su capacidades de mando.

Trump ya dijo ayer que trata de evitar los errores que cometió el presidente George W. Bush con el huracán Katrina en 2005.

Entonces, Bush fue duramente criticado por la tardía respuesta que dio a la devastación que dejó en Nueva Orleans (Luisiana) el huracán Katrina.

Para evitar una situación similar, en el mismo momento en el que el huracán tocó Estados Unidos, Trump firmó una declaración de desastre para Texas, que le permite enviar asistencia federal para ayudar en las labores de reconstrucción.

Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos declaró ayer la emergencia pública sanitaria en Texas y pidió a las clínicas y hospitales que atiendan a los pacientes que se benefician de los programas de “Medicare”, destinado a las personas mayores de 65 años, y de “Medicaid”, para aquellos con bajos ingresos.

Trump está pasando el fin de semana en Camp David, en las montañas de Maryland, pero hoy volverá a la Casa Blanca con la intención de viajar a Texas.

El presidente, además, mantuvo hoy y ayer dos reuniones con su Gobierno por teleconferencia para coordinar la respuesta ante las inundaciones y vientos.

I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017