ALDF arranca proceso de destitución de Rigoberto Salgado

El diputado y el secretario de la comisión jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, José Manuel Delgadillo, informó que este lunes, se notificará al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, sobre la comparecencia que tendrá el día de mañana para enterarse que ha empezado el procedimiento de su remoción.

La comparecencia será este martes a las 14:00 horas en la sede de la ALDF para conocer sobre el procedimiento de destitución que ya iniciaron en su contra los legisladores locales.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, José Manuel Delgadillo precisó que enterará a Rigoberto Salgado de su notificación a quien lo reciba.

“Si me recibe el policía de la entrada de la delegación, con él lo entero. Si me recibe su secretaria o su secretario particular, con cualquiera que me reciba yo daré fe de que ya está enterado a través de estas personas”, además de que estará acompañado por algunos medios de comunicación.