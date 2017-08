Invitan a Monreal a sumarse al PES para competir por la CDMX

El presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, invitó al delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, a sumarse a esa fuerza política para competir por la Ciudad de México, luego de que éste exigiera transparencia en la encuesta que realizó Morena para elegir a su candidato por la capital en 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Flores reconoció la historia de lucha del ex precandidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la CDMX, por lo que lo invitó a formar pare de una opción “nueva e innovadora”.

Además, aseguró que con su apoyo se puede ganar a la izquierda en la Ciudad de México, ya que está seguro de que los capitalinos votarán por gente honrada.

Este mismo lunes, Ricardo Monreal exigió a Morena que se transparente la encuesta para elegir al candidato por la capital en 2018, en donde resultó ganadora la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum.

Por medio de un video difundido en su cuenta de Facebook, el funcionario aseguró que no se trata de sólo una encuesta para elegir al candidato de Morena, sino de un asunto de “transparencia, democracia, equidad electoral, legitimidad política y sobre todo de ética personal”.

“No es una osadía pedir transparencia, no es osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas; serían acciones que beneficiarían a todos. No se trata de algo inmoral o antiético, sino un asunto de fortaleza y reforzamiento para quienes luchamos por las nuevas formas del quehacer político”, subrayó.