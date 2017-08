Monreal exige transparencia en encuesta de Morena

El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, pidió transparencia en el proceso de elección del candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México.

Por medio de un video difundido en su cuenta de Facebook, el funcionario aseguró que no se trata de sólo una encuesta para elegir al candidato de Movimiento Regeneración Nacional, sino de un asunto de “transparencia, democracia, equidad electoral, legitimidad política y sobre todo de ética personal”.

Precisó que de ninguna manera es una osadía exigir que se corrijan los errores y se enmienden las acciones que incorrectamente ha tomado la Comisión Política y el Comité de Encuestas la semana pasada.

“No es una osadía pedir transparencia, no es osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas; serían acciones que beneficiarían a todos. No se trata de algo inmoral o antiético, sino un asunto de fortaleza y reforzamiento para quienes luchamos por las nuevas formas del quehacer político”, subrayó.

Señaló que no aceptó la postulación para el Senado que le ofrecieron consejeros de Morena porque no está en búsqueda de cargos “de consolación o de “acomodo”, pues no es un lambiscón o un adulador, sino un servidor público responsable que en 40 años no ha recibido sanciones por abuso de autoridad.

Monreal mencionó que quizá son los días “más difíciles de mi vida”, pero que seguirá “defendiendo los principios de Morena: No robar, No mentir y No traicionar al pueblo, y hoy es el momento clave de ejercer y hacer valer esos principios”.

Elección

Apenas el pasado jueves la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, resultó la ganadora de la encuesta realizada por Morena para elegir al candidato que competirá para la jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones de 2018.

De acuerdo con información de esa fuerza política, en segundo lugar quedó el líder en la capital Martí Batres, quien en la encuesta también lo posicionó como el más reconocido, mientras que Monreal quedó en tercer lugar.

Sheinbaum aseveró tener confianza de que en su partido no hay ni imposición ni dedazo, además de que no se trata de un asunto personal, sino de trabajar por la capital que actualmente se encuentra en una situación complicada.

Aquí el video: