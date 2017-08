Norcorea lanza nuevo misil balístico; sobrevuela Japón y cae en el Pacífico

Corea del Norte lanzó este lunes un misil balístico no identificado que sobrevoló Japón, además de que se habría dividido en tres partes y caído cerca de la costa oriental de la isla de Hokkaido en el Océano Pacífico, así lo confirmó el gobierno nipón

El proyectil cayó cerca del cabo de Erimo, en el extremo nororiental del archipiélago nipón, según anunció el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en declaraciones a los medios nipones.

El lanzamiento tuvo lugar a las 5:57 hora local desde la localidad de Sunan, próxima a Pyongyang, según confirmo el Ejército surcoreano, que también señaló que el misil sobrevoló territorio japonés, según recoge la agencia local Yonhap.

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT

— Joe (@jtnarsico) August 28, 2017