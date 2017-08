Crítican atuendo de Melania Trump para visitar zonas afectadas por 'Harvey'

Este martes, el matrimonio Trump dejó las comodidades de la Casa Blanca para visitar a los damnificados de “Harvey” en Texas, Donald y Melania se dirigieron a las zonas inundadas, sin embargo, la primera dama no fue muy atinada con su vestuario, específicamente con sus zapatos.

Melania optó por unos zapatos con tacones de aguja para dirigirse a las zonas afectadas, por lo que las críticas en Twitter no faltaron. La esposa del Presidente de Estados Unidos acompañó sus elegantes stilettos con pantalones negros entallado, una chaqueta color verde militar y gafas de aviador.

Estas son algunos de los comentario que desató Melania en redes sociales:

MELANIA: cariño, qué me pongo?

TRUMP: pues no se. Vamos a checar los daños de Harvey y es un desma–

MELANIA: no se diga más! Tacones será pic.twitter.com/lIiZs8RXOq

— José A. Sánchez (@JoseASanchezI) August 29, 2017