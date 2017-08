No sé si me quedaré en Morena: Ricardo Monreal

El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, informó que no ha decidido si saldrá de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y no descartó la posibilidad de ir por alguna candidatura por la vía independiente.

Luego de que el funcionario exigiera transparencia en la encuesta que realizó Morena para elegir a su candidato por la Ciudad de México en 2018, en la cual resultó ganadora la delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum, Monreal aseguró que pronto tomará decisiones.

“Morena debe atender razones de transparencia e imparcialidad en sus órganos (…) Estoy tranquilo y dolido, pero no estoy enojado. No sé si me quedaré en Morena”, puntualizó el delegado en entrevista con Joaquín López-Dóriga.