Osorio Chong rechaza que gobierno esté detrás de señalamientos contra Anaya

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que el gobierno federal tenga algo que ver respecto a los señalamientos publicados por El Universal sobre la situación patrimonial del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y de su familia política.

Entrevistado luego de reunirse con diputados del Partido Encuentro Social (PES), dijo que “yo creo que hay que explicar, hay que dar una explicación a quienes están señalando. Yo creo que ese debe ser el camino, no hay por supuesto más que el señalamiento, no hay ninguna prueba y nosotros de frente les decimos que no tenemos absolutamente nada que ver”.

Aseveró que algunas personas en ciertas ocasiones quieren evadir alguna responsabilidad o explicar al respecto, buscando culpables enfrente, por lo que es necesario que se explique con atingencia a quienes están señalando este tipo de cosas.

A pregunta sobre las declaraciones del panista, en el sentido de que habría un frente con el PRI, el funcionario señaló que la verdadera guerra debe ser la búsqueda de acuerdos, la suma de voluntades para hacer frente a las acciones que se lleven a cabo en el país, en lugar de una “guerra entre partidos o contra el gobierno, eso no le sirve a la sociedad”, expresó.

“Creo que lo que le sirve es que se haga un gran llamado a todos para buscar esos acuerdos que se requieren a partir del primero de septiembre, ya que hay una agenda importante por desahogar y por ello el gobierno federal debe hacer un llamado a todas las voces de los legisladores”, indicó Osorio Chong.

Respecto a las acusaciones en contra del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por una presunta red de espinoaje que fue denunciada por el senador Miguel Barbosa, enfatizó que presuntamente ya se puso una denuncia para que se puedan investigar los hechos.

“Que se investigue y si se comprueba algo, si se sustenta entonces, que se aplique la ley”, anotó.