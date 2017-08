Ricardo Anaya busca una guerra donde no la hay: Ochoa Reza

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, reiteró que el dirigente panista, Ricardo Anaya, estableció una supuesta guerra donde no la hay, y parece más un “niño llorón” desesperado por encontrar una cortina de humo para salir de los cuestionamientos sobre sus presuntas propiedades.

Anaya está equivocado, dijo, “porque ha establecido una supuesta guerra donde no la hay”, los partidos competimos por el voto de la ciudadanía, por su confianza, por su participación, pero no es de esa manera en la que se participa en democracia, no es en un establecimiento de un lenguaje hostil y de una declaración de guerra. En entrevista para el espacio “En los Tiempos de la Radio” de Oscar Mario Beteta en Grupo Fórmula, sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no acepta ninguno de los pronunciamientos del líder del blanquiazul.

Parece más un “niño llorón” que está desesperado por tratar de encontrar una cortina de humo que le permita salir de un cuestionamiento muy atinado, que hacen los medios de comunicación sobre el origen de su enriquecimiento inexplicable, agregó Ochoa Reza.

Detalló que en la 3de3 del Presidente Nacional del PAN, presentada en noviembre de 2015, señala con toda puntualidad a un funcionario con ingresos medios, que no tiene muchas propiedades, que tiene incluso créditos hipotecarios y que ha recibido sus bienes por donación.

Dicha declaración revela que el panista no tiene ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales; “esa parte de su patrimonio está declarada en ceros, él señala que solo tiene ingresos por su actividad como funcionario público”, señaló el priista.

Añadió que de esa manera, Anaya Cortés dice que tiene ingresos aproximados a los 100 mil pesos mensuales como funcionario público.

En cuanto al listado de bienes patrimoniales, el panista declara que tiene una casa que recibió en donación, que su familia tiene algunas casas y bienes que reciben en donación, “pero no reportan ingresos por esos bienes y no se ve de ninguna manera terreno alguno como el que hoy está en boca de todos, y que está siendo cuestionado, que simplemente no ha encontrado manera de aclarar”, anotó.

Apuntó que Anaya declaró que el terreno lo compró en 2014, sin embargo, no está en su declaración 3de3 de 2015.

“Lo que está haciendo Ricardo Anaya es una cortina de humo, esa cortina de humo descansa en que no hay congruencia entre lo que él ha hecho público, a través, de sus declaraciones 3de3 y 3de3 plus con lo que ha sido cuestionado ahora en cuanto a su enriquecimiento inexplicable, a través, de distintos medios de comunicación”, subrayó.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI comentó “él lo que está buscando es distraer la atención sobre lo que es evidente mintió en su declaración 3de3, tiene un enriquecimiento inexplicable, no cuadran sus cuentas. En ese sentido, reacciona como ‘niño llorón"”.

