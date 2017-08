Revelan qué apodo le pusieron a Ivanka Trump en la Casa Blanca

La presencia de Ivanka Trump, ex modelo y empresaria, como una de las principales asesoras del presidente -su padre- Donald Trump ha causado polémica entre sus críticos. Además, su esposo Jared Kushner también es asesor del mandatario estadounidense.

Un ex asesor de la familia Trump reveló el apodo con el que los trabajadores de la Casa Blanca se refieren a la hija del presidente; de 35 años de edad y producto de su primer matrimonio. Esto publicó la revista Vanity Fair.

“Me van a disculpar, pero esto no es una familia real. Y ella no es la princesa real”, explicó el ex asesor en condición de anonimato.