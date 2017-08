EU agradece al gobierno de México ayuda por huracán 'Harvey'

El canciller Luis Videgaray se reunió este miércoles con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, donde abordaron temas de la agenda bilateral.

Tras el encuentro, Tillerson agradeció la ayuda humanitaria brindada por el gobierno mexicano a los damnificados del estado de Texas, la cual calificó como “una amplia oferta de asistencia”

Secretary Tillerson greets Mexican Secretary of Foreign Relations @LVidegaray and thanks @gobmx for its offer of assistance to #Texas pic.twitter.com/4IBFXGg0rI