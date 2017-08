Exigen organizaciones modificar proyecto de Ley contra la Desaparición Forzada

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada exigió a la Cámara de Diputados no aprobar la iniciativa de Ley General contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, tal y como fue enviada por el Senado.

Esto, porque contiene deficiencias que de no enmendarse generarán que el delito considerado de lesa humanidad no sea castigado debidamente, señalaron en conferencia de prensa.

Por ello, el próximo 7 de septiembre, a las 10:00 horas, acudirán a la Cámara de Diputados a presentar 12 puntos modificatorios a la ley.

“Lo que nosotros proponemos son cambios específicos en el articulado de la ley y si se hacen las modificaciones estaremos avalando la Ley General”, expuso Héctor Cerezo, del Comité Cerezo.

El activista señaló que dentro de las propuestas que empujan se encuentra la necesidad de que se reclasifiquen los delitos de desaparición forzada y que se tipifique adecuadamente el delito de desaparición forzada a manos de particulares.

Además de que propondrán que se constituya un Comité Nacional de Búsqueda con policía investigadora e infraestructura, así como un Instituto Nacional Autónomo Forense.

Otro punto importante, señaló Cerezo, es que la ley debe contemplar la responsabilidad para los superiores jerárquicos de los autores materiales de la desaparición, como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

Pide CNDH aprobar Ley

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez advirtió que de no aprobarse la ley se corre el riesgo de que la desaparición forzada continúe.

“El riesgo es que siga en la impunidad, se sigan violentando los Derechos Humanos de las personas que no obtienen justicia, el no procurar justicia es una violación al derecho humano contenida en el Artículo 17”, explicó González.

“Esto porque no se conoce el paradero de las personas, no se conoce a los responsables, no se conoce la verdad y no hay garantías de no repetición, y las conductas se siguen repitiendo”, dijo en entrevista con medios luego de visitar a familiares de personas desaparecidas que se manifiestan a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro.

González Pérez exigió a la Cámara de Diputados que apruebe sin dilación el proyecto de Ley y que no agote los tiempos de la sesión ordinaria.

Información internacional en Publimetro TV

Cámara capta cómo las aguas de Harvey inundan garaje