La sexta extinción masiva ¡está en marcha!

Varios estudios han indicado que nuestro planeta está a punto de experimentar la sexta extinción masiva de especies debido a las acciones humanas, incluyendo la devastación de hábitats, la contaminación, la explotación de los recursos naturales y el calentamiento global. Expertos dijeron a Metro que ya está ocurriendo y que podría llevar a consecuencias fatales.

Una investigación publicada recientemente por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences. U.S.A. (PNAS), denominada "aniquilación biológica a través de la sexta extinción en masa señalada por las pérdidas y declinaciones de la población de vertebrados", reveló que el 32% de los 27.6 mil especies de mamíferos terrestres, aves, anfibios y reptiles estudiados (que comprenden casi la mitad de las especies de vertebrados conocidos) están disminuyendo en tamaño y rango de población.

Dentro de las 177 especies de mamíferos estudiadas, la investigación encontró que todas ellas perdieron 30% o más de los rangos geográficos y más del 40% de las especies han experimentado severos descensos de población. El estudio añade que esta disminución en las poblaciones animales ha llevado a varias especies de mamíferos – que estaban relativamente seguras hace una o dos décadas – a estar en peligro. Por ejemplo, las poblaciones de leones africanos disminuyeron un 43% desde 1993 y las poblaciones de jirafas cayeron de alrededor de 115 mil en 1985, a alrededor de 97 mil en 2016.

Otros estudios y expertos también consideran que la sexta extinción en masa impone peligro a nuestro futuro (la "extinción masiva" se define típicamente como la desaparición del 75% de todas las especies del planeta). Gerardo Ceballos, profesor de ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de la investigación, advierte que este fenómeno ya está en marcha y podría significar el fin de la civilización tal como la conocemos.

"No estamos cerca de la sexta extinción en masa, ya estamos en la sexta extinción en masa", dijo Ceballos a Metro. "Estamos poniendo en peligro la viabilidad de la civilización tal como la conocemos".

Según las estadísticas, 200 especies se han extinguido en 100 años, una cifra muy alarmante. Es por eso que Ceballos dice que no debemos esperar a que el 75% de las especies de la Tierra desaparezca para declarar que ya estamos enfrentando la crisis.

Aunque hay algunas disputas sobre si el sexto evento de extinción en masa de la Tierra ya ha comenzado o está a punto de hacerlo, los especialistas coinciden en que los humanos son la principal causa de ello. Y nuestras actividades son el principal factor que está causando la desaparición de poblaciones enteras de animales alrededor del planeta.

"La actual crisis de extinción es casi enteramente debido a los impactos humanos, que van desde los directos (los seres humanos que matan a ciertas especies por dinero, por ejemplo, la matanza de rinocerontes por falsos tratamientos médicos fraudulentos en China y otros lugares) hasta indirectos (pérdida de hábitat debido a la destrucción) y globales (calentamiento global, contaminación, etc.) ", explicó Nick Matzke, investigador de la Universidad Nacional de Australia y autor de un estudio sobre la sexta extinción en masa.

“No hay duda. los principales factores de extinción son la destrucción de los espacios naturales por la expansion humana, y la sobreexplotación”

También se espera que los seres humanos sean los más afectados por la extraordinaria desaparición de especies debido a la alteración de los ecosistemas.

"La implicación más directa que hemos comenzado a documentar es que el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios ambientales resultantes serán alterados o, en algunos casos, eliminados. Pero quizá lo más crítico de esta extinción implica la pérdida de las diversas manifestaciones de la evolución de la vida en el planeta, que representan fuentes de educación, inspiración, alegría y cultura natural para los humanos ", agregó Rodolfo Dirzo, profesor de biología en la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Sin embargo, hay una manera de detener la sexta extinción en masa. Para lograrlo, según los expertos, es necesario reducir las tasas de crecimiento rápido de la población humana, poner fin a la sobreexplotación de los recursos naturales, poner fin al tráfico ilícito de animales y combatir el calentamiento global. Pero estas soluciones son necesarias en el corto plazo.

“A las tasas actuales de extinción, los estudios indican que los seres humanos tienen menos de 20 años para evitar la extinción completa de las especies del planeta", concluyó Ceballos.

Entrevista

Gerardo Ceballos

Profesor de biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coautor del sexto estudio de extinción masiva

¿Por qué se piensa que estamos cerca de la sexta extinción masiva?

No estamos cerca de la sexta extinción masiva, ¡Ya estamos en la sexta extinción masiva! En 2015 publicamos un artículo que medía las tasas de extinción de las especies, en el que se evaluó de manera muy completa las tasas de extinción normales en los últimos dos millones de años y encontró que por cada 5 mil especies se esperaba que se extinguiera un especie cada 100 años, de manera ‘normal’, pero en los últimos 100 años se ha extinguido el número de especies correspondiente a 10 mil años. Lo cual es una tasa de extinción muy acelerada. Lo que observamos con el estudio es que el impacto que el hombre ha hecho en la naturaleza es tan grande que estamos viendo una extinción masiva de poblaciones que señalan que va a haber una extinción aún mayor en los próximos años.

Entonces, ¿nosotros somos los causantes?

Claro, el hombre es el causante de esta extinción masiva y las actividades humanas que contribuyen a ella son la destrucción de los ambientes naturales, el tráfico ilegal de especies, la sobreexplotación, la contaminación, la toxificación de ambientes, la invasión de especies exóticas y obviamente el cambio climático. Todos estos factores en conjunto son los que están provocando que las poblaciones y las especies se estén extinguiendo a una tasa muy alta.

¿Qué implicaciones tiene esta extinción masiva para el hombre?

Lo más grave de la sexta extinción masiva es que estamos poniendo en peligro el bienestar del ser humano y, a largo plazo, la viabilidad de la civilización como la conocemos, porque la capacidad que tiene el planeta Tierra de albergar vida depende de las plantas y animales silvestres; es decir, ningún otro planeta tiene una atmósfera como la de la Tierra y la cantidad de gases que mantienen esta atmósfera dependen de las plantas y animales que habitan en nuestro planeta, además de muchos otros factores de la Tierra que dependen de la presencia de los animales y plantas.

¿Qué podemos hacer para evitarla?

Hay que entender y contrarrestar las actividades humanas que están ocasionando la extinción masiva y son tres: el rápido crecimiento de la población humana, el consumo excesivo y las tecnologías ineficientes. También es muy importante que la población se vuelva actor y deje de ser un espectador.

5 extinciones masivas anteriores

Ordovícico-Silúrico (hace 440 millones de años)

Alrededor del 86% de la vida en la Tierra fue aniquilada. En ese momento la mayoría de la vida estaba en el mar. Los científicos creen que dos eventos llevaron a la crisis: la glaciación y la caída del nivel del mar.

La extinción del Devónico tardío (hace 364 millones de años)

Casi el 75% de las especies de la Tierra se perdieron en este evento que duró 20 millones de años. Hay evidencia de una serie de pulsos de extinción dentro de este período. Se cree que fue causada por grandes glaciaciones.

Pérmico-Triásico (hace 251 millones de años)

Este evento se llama la “Gran Mortandad” y se considera la peor extinción masiva de todos los tiempos, ya que alrededor del 96% de las especies desaparecieron. Fue causada por una enorme erupción volcánica. Toda la vida actual de la Tierra desciende del 4% de las especies que sobrevivieron.

Triásico -Jurásico (hace entre 199 y 214 millones de años)

Alrededor del 70 y 75% de todas las especies fueron eliminadas durante dos o tres fases de esta extinción. Un impacto de asteroides, el cambio climático y las erupciones de basalto de inundación han sido culpados de causar la crisis.

Cretácico-Terciario (hace 65 millones de años)

Esta extinción masiva es la más conocida, ya que provocó la desaparición de los dinosaurios. Según las estadísticas, el 75% de todas las especies se extinguió como resultado de una combinación de actividad volcánica, impacto de asteroides y cambio climático.