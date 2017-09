Hipólito Mora en busca de una nueva candidatura para ser diputado federal

A Hipólito Mora la creación de las autodefensas le dejó una experiencia personal un tanto amarga: perdió la confianza en el ser humano.

Sin embargo, dice, la desilusión no le apagó la esperanza de ayudar a los demás.

Por ello, cuenta en entrevista con Publimetro, de nueva cuenta buscará una candidatura para ser diputado federal en 2018. Argumenta que no le importan las críticas y que debe trabajar, pues advierte que la ley del narco nuevamente es la que manda en Michoacán.

A cuatro años del levantamiento de las autodefensas ¿qué tanto sirvió este movimiento para pacificar el estado de Michoacán?

-Si todos los que participamos en las autodefensas lo hubiéramos hecho con la misma intención, creo que no nada más hubiera servido en Michoacán sino en todo México, pero desgraciadamente hubo personas que se metieron para proteger sus intereses o de alguna forma agarrar dinero y fama, pero esto más bien yo lo tomaría como un aprendizaje, que por cierto salió muy caro para muchos. Al principio el movimiento sirvió de mucho.

Se terminaron en algunas regiones las cuotas, las extorsiones, los secuestros, pero desgraciadamente volvimos a todo otra vez.

¿De nuevo impera la ley del narco?

-Sí, ya hay otra vez cobro de piso, ya hay de todo y tenemos muchos problemas, pero creo que tenemos que seguir adelante.

Entonces …¿Las autodefensas podrían resurgir?

-No sería difícil, pero vamos a trabajar entre todos. El asunto está en que queremos el plato en la mesa y no molestarnos en nada. Somos buenos para hacer pedazos en las redes sociales a cualquier luchador, a cualquier persona, pero escondiditos sin apoyar, sin cooperar, entonces tenemos que alzar la voz, hablar de frente, que vean quién es la persona que quiere que se mejoren las cosas.

¿Qué aprendizaje personal le dejó la lucha armada?

-Que no se debe confiar en el ser humano, es algo que me duele decirlo pero es la verdad. Quien menos piensas te da la espalda y es una cosa que aprendí yo, que no debo confiar en toda la gente, tengo que cuidar mucho lo que hablo y lo que hago porque se equivoca uno con las personas.

Pero también aprendí que mucha gente considera que lo más importante que tenemos en la tierra es el dinero y yo me di cuenta que no. Es más importante hacer las cosas bien, te da un valor moral que no lo puedes comparar con ningún dinero del mundo.

Los aplausos, el abrazo de la gente, la foto que te piden las personas es lo que te enseña que las cosas las tenemos que hacer bien, que vale la pena luchar por los demás, aún siendo golpeado creo que es una de las consecuencias que tenemos cuando nos metemos a pelear para que le vaya bien a las demás personas.

Usted creó las autodefensas en La Ruana. Después busco la vía política por medio de una candidatura para diputado federal y se le negó.

¿Dejó de creer en la vía electoral? ¿Participaría de nueva cuenta?

-Yo intenté en la campaña pasada, participé a petición de muchísima gente, pero también ahí aprendí que no se debe confiar al 100% en los políticos, que tiene uno que tener mucho cuidado con quién habla, que si se mete uno a la política tiene uno que prever que no se use tu imagen para bien de un partido o de ciertas personas.

Y sí quisiera y de hecho tal vez participe en la campaña que viene. De hecho tengo algunas ofertas de algunos partidos y sí tengo interés en llegar a ocupar un puesto público para demostrarle a los políticos para quién se debe trabajar.

¿Esta posible participación política sería a través de un partido o por la vía independiente?

-Me gustaría por la vía independiente, pero yo no tengo el recurso como para salir a una campaña que es tan costosa. Entonces ahí es otra cosa que aprendí en esta lucha, que puedes andar entre un millón de gente mala, pero si tienes tus ideales bien cimentados esa gente mala no te va a hacer cambiar. Te harán enojar, entristecer, te van a decepcionar, pero no van a hacer que cambie tu forma de ser, tu mentalidad.

Hay ofertas en algunos partidos, entonces yo creo que sí voy a participar. Sé que se me va a criticar como la vez pasada, pero yo sé lo que llevo en mi mente, sé lo que busco y andar entre lobos no me preocupa porque no me van a hacer cambiar.

¿Qué partidos se le han acercado? -Eso me lo voy a reservar, pero ya tengo pláticas con algunos y desde ahorita digo que sí voy a participar.

¿Participar en el 2018 por una diputación federal?

-Creo que sí y a echarle ganas y seguir luchando por la demás gente.

¿Puntualmente qué temas busca empujar en su candidatura?

-Si las platico me las va a ganar otro y voy a trabajar para otro. Mejor me quedo callado y las aviento si llego a quedar.

La violencia

Con su experiencia ¿considera que algún día se detenga la violencia en México? -No es fácil, es muy difícil cuando hay tanta corrupción en el gobierno, cuando hay tantas personas que por una torta se venden, cuando hay personas que les matan hasta familiares y de todas maneras se unen al crimen organizado. Es muy difícil lograr la paz, la tranquilidad en México. Pero si los ciudadanos le echamos ganas, participamos y le damos presión al gobierno, pues tal vez en un futuro, pero muy lejano se logre. Tal vez nosotros no lo veamos, pero las generaciones que vienen sí. Necesitamos seguir luchando.

¿Por cuáles vías se puede lograr la paz?

-Una de ellas es presionando al gobierno para que ya no robe tanto, que el dinero sea mejor repartido entre los mexicanos, que haya más fuentes de trabajo, porque entre más tiempo se mantenga a la persona ocupada menos chance tiene de pensar en delinquir y cuando la persona ya está conforme con un sueldo que tiene yo creo que ya no va a pensar en cosas malas.

Está en debate la Ley de Seguridad Interior ¿Los militares deben seguir en las calles?

-Lo que yo aprendí en estos cuatro años y medio, hasta el día de hoy, es que estoy completamente seguro de que los militares deben seguir en las calles y si dejan solas a las demás fuerzas armadas será más difícil que se combata al crimen organizado.

Tienen que quedarse en las calles, tienen que trabajar, de nada sirven sentados en sus bases. Entre más gente armada del gobierno haya, es mejor para los ciudadanos.

Pero se debe tener mucho cuidado con algunos mandos que aprovechan su puesto para también estar chingando a los ciudadanos.

¿Y la legalización de la marihuana podría ser una solución a la guerra contra las drogas?

-Yo no creo –aunque se van a enojar muchos– que sea bueno legalizarla. Porque es como un borracho. Una persona sin tomar una gota de vino o de licor es una, y ya borracho es otra, cambia completamente. Y con la marihuana también se ha visto que agarran más valor y algunos se meten a robar a las casas y otros no, otros son marihuanos tranquilos, pero yo no creo que sea nada bueno.

Lo mejor es que dejen de robar los pinches políticos. Están podridos en dinero y todo México muriendo de hambre, en el desempleo. Chamacos que terminan sus carreras y que no encuentran trabajo y terminan de taxistas, de carniceros, de lo que caiga, porque no hay fuentes de trabajo.

Tenemos el ejemplo de algunos ex gobernadores que se llevaron miles de millones de pesos y entonces cómo se va a levantar un país así con esa clase de ratas.

¿Qué piensa de los candidatos a la presidencia en 2018, ya sea de López Obrador, Margarita Zavala…

-Antes decía: “Yo meto las manos por fulano”, ahora digo lo contrario: “no meto las manos al fuego por nadie”. Una cosa es hablar y prometer en campaña y otra muy diferente es con los hechos y yo quisiera que cuando anden en campaña los políticos nada más se subieran al templete y dijeran: “señores denme el voto, confíen en mí y les voy a demostrar con hechos que voy a trabajar por ustedes”. No más.

Porque se suben al templete y prometen a lo puro pendejo –y ojalá salga esa palabra en el periódico–, les vale madre si pueden cumplir o no, ellos lo que quieren es el voto a como de lugar, lo demás no les importa.

Su día a día

¿Actualmente cómo pasa sus días?

-Me la paso con dolor de cabeza, me enfermo si no es de una cosa, es de otra y en mi trabajo atendiendo la huerta en ratos y esperando que me den un chingadazo en cualquier rato.

¿Y no tiene miedo a las represalias?

-No, no tengo miedo. Que me den en la madre, qué tiene, eso no pasa. Lo que me preocupa es que si me pasa algo ya no habrá otra persona que hable con tanta sinceridad como lo he hecho yo. Van a aparecer liderillos que hablan mucho, que se creen la gran chingadera, pero no más van tras el dinero, de otras cosas y a base de mentiras.

¿Si tuviera que cambiar algo de lo que hizo mientras encabezó el movimiento de los autodefensas qué haría diferente? -No confiar. Si hoy iniciara las autodefensas no confiaría en gran parte de la gente que estuviera alrededor mío. No darle la confianza total que le di a algunas personas que después me traicionaron, me dieron la espalda. Lo único que buscaban era ver qué se robaban, mintiendo engañando, haciendo sosas a escondidas de uno. Entonces a eso es lo que le pondría mucho cuidado y si tengo que confiar en alguien sólo sería en un 10 o 20% nada más.

¿Quién sería ese 20%?

-Es muy difícil encontrar en quien confiar. Sí hay pero es muy difícil porque cuando menos piensa uno le siembran el patadón.

¿Por quién se siente traicionado?

-Por mucha gente que participó en las autodefensas y precisamente por eso no funcionaron como debió pasar por tanta traición.

¿Entre esa gente puede estar Mireles, Papá Pitufo?

-No voy a caer en tu juego, no voy a dar nombres, pero la gente que lea el periódico va a entender a quién me refiero.

