La WEC se despide de México con triunfo de Porsche

El equipo de Porsche que encabeza el alemán Timo Bernhard junto los neozelandeses Brendon Hartley y Earl Bamber, dominaron de principio a fin la quinta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia en su última edición en México, luego de darse a conocer que nuestro país no entrará en planes para las próximas campañas de la WEC.

Podium and champagne time for LMP1! Congratulations on @Porsche_Team 's victory🏆🍾 #6hMexico #WEC pic.twitter.com/gFO7CltMHs

Mientras, en la categoría LMP2 el ganado fue el equipo de Rebelión Racing, quien comandó Bruno Senna, sobrino del legendario Ayrton Senna, su coequiperos fueron Julien Canal y Nico Prost. El mexicano Roberto González se tuvo que conformar con el octavo puesto.

Por otro lado, en las categorías coestelares de las Seis Horas de México, el mexicano y tercer piloto de Force India, Alfonso Celis, cerró con podio en el World Series Fórmula V8 al finalizar segundo en la segunda carrera. El otro volante mexicano, Diego Menchaca conquistó el octavo lugar en la primera carrera y el quinto lugar en la segunda. El ganador de las dos ediciones fue el brasileño Pietro Fittipaldi. quien también es el líder de los V8.

Congratulations on @RebellionRacing's maiden season victory & podium to @alpine_cars @ManorWEC for such a thrilling LMP2 battle! #6hMexico pic.twitter.com/okbBWrBIjf

— FIA WEC (@FIAWEC) September 3, 2017